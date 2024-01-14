Wildberries не может связаться с 80 сотрудниками после пожара на складе

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Компания Wildberries не может дозвониться до 80 сотрудников склада в Шушарах, которые были на работе в момент пожара, рассказал «Фонтанке» представитель ретейлера Александр Коровка. По его словам, установить связь сложно, так как многие оставили телефоны на складе.

Он добавил, что процесс поиска работников продолжается. Пресс-служба компании в беседе с NEWS.ru подтвердила, что кол-центр Wildberries работает в круглосуточном режиме, сотрудники могут связаться с компанией по номеру горячей линии +7-495-775-55-57.

На данный момент пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится. На горячую линию поступают звонки, кол-центр работает круглосуточно для всех, кто не смог связаться с близкими и родственниками, — уточнили в пресс-службе.

В компании также добавили, что с разрешения МЧС приступили к выдаче личных вещей сотрудников, которые оперативно покинули здание склада в день возгорания. На данный момент обратилось 15 человек, добавили в WB.

Ранее пресс-служба сообщила, что после пожара на складе в Шушарах логистика маркетплейса Wildberries была оперативно перестроена. Товарный поток, который до происшествия замыкался в Санкт-Петербурге, был перенаправлен в другие города. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы покупатели получили свои заказы в срок, уточнил источник.