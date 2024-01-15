Wildberries не может найти 16 сотрудников сгоревшего склада В Wildberries ведут поиски 16 сотрудников сгоревшего склада компании в Шушарах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Wildberries продолжают поиски 16 сотрудников, работавших на складе в Шушарах в день пожара 13 января, сообщает в Telegram-канале пресс-служба компании. Ранее речь шла о поиске 49 работников.

На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что представители компании отправились к этим сотрудникам домой и остаются на связи с их родственниками. При этом поиски осложняются отсутствием у многих мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе во время эвакуации.

Ранее сообщалось, что компания пытается отыскать 49 работников. Отмечалось, что у желающих связаться с родственниками, которые могли находиться на складе в Шушарах, есть возможность позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 775-55-57. В Wildberries отметили, что сотрудники уже приняли 101 звонок. Также в WB подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы помочь близким находившихся на складе.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался 13 января. Возгорание распространилось на 70 тысяч квадратных метров, его удалось ликвидировать лишь спустя более чем сутки. Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года.