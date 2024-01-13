WB ответила на сообщения о нарушениях в эксплуатации сгоревшего склада Wildberries опровергла сведения о нарушениях в эксплуатации сгоревшего склада

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Склад Wildberries в Шушарах полностью соответствовал проектной документации, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Помещение получило декларацию, где было подтверждено выполнение всех градостроительных регламентов и требований безопасности. Комиссия, в которую входят Роспотребнадзор, МЧС и различные инспекторы, также проверила склад, уточнили представители WB.

Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения, — говорится в сообщении.

Кроме прочего, на складе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения, уточнили в пресс-службе. Госстройнадзор подписал акт, согласно которому к помещению нет никаких претензий.

Ранее владелец косметического бренда Сергей Кирш заявил, что в результате пожара на складе маркетплейса его компания потеряла около 2 млн рублей. По словам предпринимателя, ретейлер пока не связывался с продавцами по вопросу компенсаций за утраченный товар.