Wargonzо: на Украине создан батальон ВСУ «Туран» при поддержке Турции

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, на Украине создан батальон «Туран» при поддержке Турции и ВСУ. Он отметил, что в сети появился ролик, в котором члены батальона сообщают о своих планах принять участие в боях на Украине. По сведениям Пегова, в группировку входит порядка 350 человек. Журналист подчеркнул, что батальон в основном состоит из выходцев из Средней Азии. Пегов добавляет, что командиром боевиков является Алмаз Кудайбек уулу, который до начала СВО работал в России разнорабочим и парикмахером, а после 24 февраля уехал на Украину.

Сегодня в сети появился видеоролик, в котором командир батальона «Туран», организованного в составе ВСУ, Алмаз Кудабек уулу заявил, что его боевики будут «уничтожать режим Путина и Кадырова внутри и снаружи», — написал Пегов.

Авторы американского журнала Military Watch Magazine ранее писали, что на Украине есть три категории иностранцев, воюющих на стороне Киева. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.

По данным издания, группа представителей иностранных армий и разведслужб играет важную роль в боевых действиях. Они получают зарплату от западных правительств и направляются на Украину по приказу. Добровольцы из западных стран приезжают на Украину по идеологическим причинам. Наемники из восточноевропейских государств активно участвуют в боях и несут большие потери.