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Зоологи национального парка «Красноярские Столбы» рассказали, что рыси зимой охотятся удачно, если выпадает много снега. Но в эту зиму из-за малого количества осадков звери и птицы, которыми питается рысь, прячутся не в снегу, а в других местах, и дикой кошке к ним подобраться сложно.

Как пишет «МК Красноярск», любимое лакомство рысей — рябчики этой зимой не залезают в снежные лунки, а зарываются в густые ветки. И поэтому рыси вынуждены питаться мелкими грызунами. В настоящее...