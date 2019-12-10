https://static.news.ru/photo/58e63002-1b5a-11ea-95dc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирске строят новый Ледовый дворец спорта и дополнительную станцию метро под молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в 2023 году. Власти заверили горожан, что объекты будут достроены в любом случае, несмотря на решение исполкома WADA.
Ледовая арена полностью на три года бюджетом обеспечена. Мы планируем сдать всё в срок. Работы будут закончены в третьем квартале 2022 года, — сообщил «КП Новосибирск» министр спорта региона Сергей Ахапов.
Основание под строительство новой станции метро «Спортивная» находится уже в высокой степени готовности, подготовительные работы строители обещают закончить до конца 2019 года.
Как писал NEWS.ru, чемпионаты мира по хоккею пройдут в России, так как их технически невозможно перенести в другие страны. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF). В ближайшие годы в России должны пройти чемпионаты мира по хоккею среди мужчин, женщин, а также молодёжный турнир.