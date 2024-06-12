В Севастополе сработала система ПВО Развожаев: средства ПВО в Севастополе отражают воздушную атаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает на территории Севастополя, предупредил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, — говорится в сообщении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника в Брянской области, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был уничтожен ночью 9 июня.

До этого система ПВО перехватила 25 беспилотников ВСУ. Киев предпринял попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего дронов противника было направлено на южные российские регионы.

Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных судна, которые двигались в сторону Крыма. За ночь было пресечено несколько попыток киевского правительства осуществить террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных судов по объектам на территории России.