Boeing с неисправным двигателем взял разбег, но остановился перед взлетом В Улан-Удэ экипаж самолета обнаружил поломку двигателя прямо перед взлетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщает, что самолет российской авиакомпании S7 Airlines с неисправным двигателем едва не вылетел из аэропорта Улан-Удэ в Москву. По данным канала, экипаж лайнера обнаружил поломку во время разгона на взлетно-посадочной полосе. SHOT отмечает, что до вылета борт проходил техобслуживание.

Как пишет канал, на борту Boeing 737-800 было 160 пассажиров, в том числе четверо детей. После обнаружения неисправности борт вернули на стоянку, а пассажиров — в терминал. Сейчас они ожидают запасной борт.

Ранее в США пассажира рейса из Феникса в Остин авиакомпании American Airlines сняли с борта из-за конфликта. Очевидец сообщил, что мужчина выглядел раздраженным и недовольным, повторяя фразу «чертов ад». Когда люди расселись по местам, он закричал на другого пассажира: «Ты думаешь, это грубо? Тогда как насчет этого?». Затем он громко испортил воздух.

До этого самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками.

Аналогичный случай ранее произошел в аэропорту Санкт-Петербурга. Самолет, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил вынужденную посадку из-за буйного пассажира. Мужчину сняли с рейса.