Взятый из приюта пес едва не загрыз дразнившего его мальчика в Петербурге

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В Санкт-Петербурге взятая из приюта собака напала на 11-летнего сына своих новых хозяев, сообщила «360» мать пострадавшего. По ее словам, нападение произошло из-за того, что мальчик дразнил животное. Немецкая овчарка появилась в семье совсем недавно.

Собака наша, мы ее из приюта взяли месяц назад. Лечим, на ноги ее поднимаем, — рассказала женщина.

Она добавила, что ранее пес не проявлял агрессии, однако недавно животное было кастрировано, из-за чего у него мог произойти гормональный сбой. Дразнивший собаку мальчик получил множественные укусы голеней, рук, спины, живота и шеи. По словам матери, ребенку делают перевязки в травмпункте, он проходит курс уколов и чувствует себя нормально. Семья решает, как дальше поступить с собакой. Ее могут либо вернуть в приют, либо оставить у себя.

Ранее в Иркутске собака напала на троих детей, которые шли из школы, и повалила одного из них, сообщает региональное следственное управление. Пострадавшему помогли прохожие, ему понадобилась помощь медиков. Инцидент произошел 13 февраля. Трое подростков шли по улице, когда на них набросилась собака, принадлежащая местному жителю. Происшествие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.