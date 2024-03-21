«Взяли станцию»: стало известно об успехе ВС РФ на Донецком направлении Минобороны: ВС России заняли ж/д станцию Алебастровая на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 250 солдат.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

19 марта российские войска установили контроль над Орловкой в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Данный населенный пункт был взят на Авдеевском направлении.

17 марта Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Мирное в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что подразделениям группировки войск «Восток» удалось взять поселок в ходе успешных наступательных действий на Южно-Донецком направлении.

12 марта ВС России установили контроль над населенным пунктом Невельское в ДНР, сообщало Минобороны. После этого российским военным удалось занять более выгодные позиции и рубежи.