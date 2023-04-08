Названы причины громких звуков в Севастополе Губернатор Севастополя: громкие звуки в городе связаны с работой по профилактике диверсантов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсионной деятельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение, — прим. NEWS.ru), — пояснил Развожаев.

Днем губернатор пояснял, что на Северном молу Севастопольской бухты идет учебная стрельба морского флота РФ. Он заверил, что обстановка в городе спокойная.

Ранее очередное село Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Губернатор региона подтвердил, что украинские военные устроили артиллеристский обстрел сельско-хозяйственной постройки. В результате часть зданий обрушились, а также погибли десять коров.

До этого в Мелитополе под полицейским автомобилем был обнаружен подозрительный предмет. В Запорожском МВД начали проверку по факту обнаружения устройства. Взрывники уничтожили находку. До этого в регионе произошло несколько взрывов, которые предположительно квалифицированы как диверсионные атаки. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на Запорожском направлении.