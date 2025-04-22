Взрывы, режим ЧС в Киржачском районе: что за военный объект там находится?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощный взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, объявлен режим ЧС. Что там случилось, что говорят власти, какой военный объект там находится?

Что произошло во Владимирской области, эвакуация

МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в Киржачском районе Владимирской области после нескольких мощных взрывов. Губернатор Александр Авдеев подтвердил информацию об инциденте, не приводя подробностей.

«На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — сообщил губернатор.

Данных об атаке беспилотников ВСУ или работе систем ПВО не поступало.

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Последствия взрывов попали на видео. Telegram-канал «Владимирская область Новости» сообщил, что автодорога в Киржач со стороны Москвы перекрыта. При этом выехать из района можно; в семи поселках Киржачского района объявлена эвакуация, людей вывозят в город на школьных автобусах.

Что сообщили в Минобороны РФ

Минобороны РФ официально подтвердили информацию о взрывах во Владимирской области. В военном ведомстве сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов.

«По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заявили в военном ведомстве.

Что за военный объект находится в Киржачском районе, какой скандал с ним связан

По данным «Известий», в этом районе Владимирской области находится крупный склад артиллерийского вооружения Минобороны РФ.

В октябре 2017 года этот арсенал оказался в центре крупного коррупционного скандала, связанного с государственными контрактами Министерства обороны: стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ, писали «Известия».

СМИ называют арсенал под Киржачом «одним из образцовых»: Минобороны РФ даже устраивало пресс-тур на объекте с целью показать, что военные склады в целом безопасны, а боеприпасы хранятся надлежащим образом.

Крупное строительство, которое обернулось уголовным делом, развернулось на арсенале с 2008 года, на фоне перестановок в Минобороны РФ. В конце 2015 года на строительство нового хранилища в Киржаче было выделено 2,5 млрд рублей.

9 октября 2017 года стало известно, что значительная часть средств похищена, сообщала газета. В 2013 году компания «Спецмонтаж» получила крупный подряд на 1,23 млрд рублей, связанный с реконструкцией на объекте: должны были построить капонир для хранения ракет. Буквально через месяц «Спецмонтаж» выиграл еще один госконтракт по тому же арсеналу, уже на 2,7 млрд рублей.

СМИ отмечают, что на тот момент председателем Центральной конкурсной комиссии ФГУП «Главное управление специального строительства по территории № 1» был Александр Змихновский, бывший гендиректор ОАО «Оборонэнергосбыт» и фигурант расследования о хищении 450 млн рублей. По данным «Коммерсанта», к моменту, когда началось дело по арсеналу в Киржаче, менеджер был объявлен ФСБ в розыск, скрылся в Турции, а его имущество в России (две столичные квартиры и загородный дом на Рублевке) было арестовано. Каким образом он при этом возглавлял «Спецмонтаж», который получал один за другим миллиардные оборонные тендеры, в МВД не объяснили.

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