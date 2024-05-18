Взрывы прогремели в российском регионе ТАСС: в Белгороде прогремели несколько взрывов во время ракетной опасности

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В Белгороде прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент ТАСС. Уточняется, что это произошло после запуска сирены ракетной опасности. РИА Новости пишет, что взрывы раздались на центральной площади города.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 12:18 по мск предупредил, что в области запущена РО. Он призвал граждан спрятаться в помещениях без окон.

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — предостерег Гладков.

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