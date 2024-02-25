Взрывы прогремели в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 25 февраля в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы взрывы, сообщает издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в обозначенных районах объявлена воздушная тревога.

Ранее глава областной военной администрации Иван Федоров заявил, что 13 жилых домов и объектов инфраструктуры были разрушены в результате взрывов на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам Федорова, не менее 10 населенных пунктов Запорожской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что всего на территории региона заметили свыше 70 дронов. В Минобороны РФ эту ситуацию не комментировали.

В свою очередь назначенный Киевом на должность главы Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал, что в Херсонской области взрывом была повреждена трансформаторная подстанция. Объект находится в подконтрольной Вооруженным силам Украины части региона. Как пишет Прокудин, данная территория подверглась ударам. По его заявлению, также были «зафиксированы обстрелы четырех административных построек».