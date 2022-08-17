Взрывы на военном складе под Джанкоем прекратились Глава администрации Джанкойского района Федоренко: взрывы на складе боеприпасов прекратились

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Сотрудник МЧС РФ в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов

Взрывы боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма прекратились, сообщила ТАСС глава местной администрации Инна Федоренко. Ущерб от инцидента пока не определен.

Да, все спокойно, — заявила Федоренко агентству в ответ на вопрос о взрывах.

Она добавила, что совещание по ликвидации последствий произошедшего не проводилось. Оценка ущерба от взрывов еще предстоит.

Взрывы на временном складе боеприпасов в Джанкойском районе произошли утром 16 августа. Пострадали два человека из числа гражданского населения. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, угрозы для их жизни нет.

СКР возбудил по факту взрывов уголовное дело. В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего является диверсия. Зарубежные СМИ сообщили, что ответственность за взрывы взяло на себя украинское элитное военное подразделение.