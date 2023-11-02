«Взрывы днем и ночью»: россиянки рассказали, как поехали за мужьями на СВО Россиянки поехали в зону СВО ради встречи с мужьями

Фото: Минобороны РФ

Многие жены участников спецоперации на Украине самостоятельно поехали в зону боевых действий, чтобы повидаться с мужьями, сообщает Lenta.ru. Женщины рассказали изданию, что встреча с возлюбленными их шокировала: они выглядели очень подавленными, а вокруг постоянно гремели взрывы.

По словам собеседниц портала, попасть в прифронтовые районы можно практически без проблем и бюрократических сложностей, особенно при наличии собственного автомобиля. Однако дорога является испытанием и потребует хороших навыков вождения — повсюду ямы. Ради встречи с мужем женщины преодолевают путь до самого близкого к зоне боевых действий населенного пункта, где снимают жилье за большие деньги. Таким образом им удается провести время с супругом, когда его отпускают в увольнение.

Там меня очень поразили взрывы, днем и ночью было слышно. Повсюду разбитые дома, заборы, как решето. От увиденного я была в шоке! Как там находились люди, как они все переносили и как жили? — вспомнила собеседница издания.

Женщины рассказали, что больше всего их мужья скучают по семье, домашней еде и работе. Служба накладывает отпечаток на военных: большинство из них, по словам россиянок, больше не будут прежними.

Изменился очень, стал другим: глаза стеклянные, холодные. Так хочется растопить его. Просто сидела рядом, обнимала, слушала, — поделилась еще одна женщина.

Ранее бойцы из добровольческого батальона «Тигр» встретились в зоне спецоперации с родственниками. Один из военнослужащих даже сыграл свадьбу с возлюбленной, которая ждала предложение только после СВО, кадры трогательной встречи опубликовали в сети.