Взрывотехников вызвали «обезвредить» детскую игрушку В Севастополе местная жительница вызвала полицию из-за детской игрушки на улице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе местная жительница вызвала полицию из-за странного предмета, который она заметила на улице Ленина. На место инцидента, чтобы «обезвредить» предмет, который в итоге оказался детской игрушкой, также прибыли сотрудники взрывотехнической службы Росгвардии и работники других экстренных служб, которые должны были провести необходимые мероприятия в случае наличия угрозы, сообщает «МК в Крыму».

На месте происшествия полицейские обнаружили детскую игрушку, — рассказали в пресс-службе МВД России по Севастополю.

Губернатор города Михаил Развожаев после этого отметил бдительность местной жительницы. Он также призвал других граждан не оставаться равнодушными в подобных ситуациях и обращать внимание на странные предметы.

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