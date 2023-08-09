Взрывотехник сообщил, мог ли дрон атаковать завод в Сергиевом Посаде Взрывотехник Алексеев: взрыв на заводе в Сергиевом Посаде не вызван атакой дронов

Фото: Евгения Гура/ТАСС

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода не связан с атакой беспилотников, рассказал NEWS.ru взрывотехник Игорь Алексеев. По словам специалиста, звуки, которые слышали местные жители, вероятнее всего появились из-за вылетевших со склада объектов. Кроме того, версия Алексеева подкрепляется самой мощностью взрыва.

Все звуки чего-то летящего не похожи на звуки беспилотников, полагаю, что после взрыва просто летели объекты со склада, — заявил взрывотехник.

По словам эксперта, поступившая из Сергиева Посада информация свидетельствует о том, что на территории завода взорвалось очень большое количество пиротехники. Взрыв был усилен «бетонной упаковкой» здания. Алексеев подчеркивает, что в помещениях, где хранятся такие изделия, предусмотрена одна вышибная стена из фанеры, которая снижает силу взрыва. Была ли такая стена на складе подмосковного завода, неизвестно.

Тут еще надо помнить, что пиротехника бывает не только гражданского, но и военного назначения. Соответственно, этот фактор также мог сказаться на силе детонации, — рассказал специалист.

Инцидент на заводе в Сергиевом Посаде произошел 8 августа. К настоящему моменту точная причина произошедшего неизвестна, выдвигается в том числе версия о человеческом факторе. По мнению председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, взрыв мог произойти из-за нарушений технологического процесса.