Сотрудник Росгвардии погиб при взрыве на полигоне в Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывное устройство самопроизвольно сработало на военном полигоне, расположенном близ села Дубровичи в Рязанской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным ведомства, взрыв произошел во время проведения плановых занятий по огнестрельной подготовке. В Следственном комитете РФ утверждают, что в результате взрыва погиб сотрудник Росгвардии. Минобороны РФ пока не прокомментировало данную информацию, сведений о пострадавших нет.

Прокуратура области контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне в селе Дубровичи. По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Позднее представители Следственного комитета заявили, что в результате инцидента погиб один человек. Им оказался сотрудник регионального управления Росгвардии. Еще два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России планируют оборудовать по меньшей мере семь современных полигонов в зоне проведения специальной военной операции. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, два полигона уже полностью готовы, с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия. Предполагается, что дополнительная подготовка позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы, представленной на объектах.