Взрывчатка в Бердянске была установлена на детской площадке Мэр Бердянска Сауленко: самодельная взрывчатка была установлена на детской площадке

Фото: glava_brd/t.me

Самодельная взрывчатка, от детонации которой погиб заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, была заложена на дереве на детской площадке в пределах территории оздоровительного центра «Криворожский горняк», сообщил в разговоре с РИА Новости мэр города Александр Сауленко. Дети в результате взрыва не пострадали. По его словам, на базе отдыха находятся переселенцы из ДНР, большая часть которых — беженцы из Мариуполя.

Сегодня на базе отдыха «Криворожский горняк», где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал, — заявил Сауленко.

Мэр убежден, что к теракту причастны украинские власти. Сауленко назвал подобные взрывы методом борьбы Киева с мирным населением.

Колесников скончался от травм, полученных в результате взрыва, ранее сообщили в администрации города. Его доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.