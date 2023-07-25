Взрыв жилого дома в Нижнекамске попал на видео

Фото: t.me/ramilmullin

Взрыв в жилом доме в Нижнекамске, расположенном в Республике Татарстан, был снят на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал RT. На кадрах видно, что он произошел на первом этаже пятиэтажного дома и сопровождался возгоранием. Также на видео указано точное время взрыва — пять часов утра. Отмечается, что в момент происшествия мимо дома проходили местные жители.

О взрыве в жилом доме в Нижнекамске ранее сообщил мэр города Рамиль Муллин. По словам градоначальника, инцидент произошел на проспекте Вахитова. Ситуация находится под контролем экстренных служб, на месте развернут оперативный штаб. Власти города обещают оказать жильцам пострадавших квартир всю необходимую помощь. По предварительным данным, в доме повреждены несущие конструкции.

В свою очередь представители главного управления МЧС РФ по региону отметили, что сотрудники ведомства спасли девять человек, в том числе одного ребенка. Еще 15 жильцов выбрались из здания самостоятельно. Открытое горение, возникшее после взрыва, ликвидировано. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что дом был газифицирован.