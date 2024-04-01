Взрыв выбил стекла в воронежской чайхане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв прогремел в здании чайханы в Воронеже на улице Ленина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову. На появившихся в Сети кадрах видны выбитые стекла, на месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, к месту происшествия прибыли кинологи, территорию вокруг заведения оцепили.

Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на туристической базе в Краснодарском крае. По предварительной информации, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. СМИ сообщали, что всего с объекта было эвакуировано 50 человек, детей среди них нет.

Позднее в Сети появились кадры с турбазы. Предварительной причиной взрыва назывался газовый баллон. Telegram-каналы сообщали, что пострадал один постоялец туристической базы, его госпитализировали со сломанной ногой. Правоохранители приступили к проверке по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.