Взрыв в Махачкале произошел в здании автосервиса

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Взрыв в Махачкале произошел в здании автосервиса рядом с торговым центром «Глобус», сообщили в Telegram-канале администрации города. В результате произошедшего начался пожар.

По первичной информации произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» на федеральной трассе «Махачкала — Астрахань». Все службы экстренного реагирования задействованы, — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы. Глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале уточнил, что взрыв произошел на выезде из Махачкалы на одной из заправок.

Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже, — отметил он.

Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе прогремел взрыв. По предварительной информации, пять человек пострадали и двое погибли. Причины происшествия пока не уточняются. По информации Telegram-канала Baza, взрывов было два. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у пострадавших ожоги 70% поверхности тела.

14 августа в элитном ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре, 20а в Москве случился взрыв. По словам очевидцев, после оглушающего звука вылетела оконная рама на 16-м этаже. На место были направлены оперативные службы. По данным Telegram-канала «112» в квартире ЖК взорвался холодильник.