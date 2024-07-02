Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Башкирии Власти Стерлитамака сообщили о взрыве в многоквартирном доме из-за утечки газа

Фото: t.me/sterlitamakadm*

В многоквартирном доме на улице Артема в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате инцидента погиб человек, еще семь, включая двоих детей, пострадали. Причиной ЧП называется утечка газа,

На втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — это дети. Один совершеннолетний человек погиб, — сказано в сообщении.

На месте происшествия создан оперативный штаб во главе с руководителем администрации города Рустемом Газизовым. На месте работают аварийно-спасательные службы, пожарные и медики. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка оперлась о москитную сетку и выпала со второго этажа в детском оздоровительном лагере «Спутник» в городе Салавате в Башкирии. С сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибом внутренних органов ее доставили в Городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака.

До этого в Калуге пятилетний ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Трагедия произошла в жилом доме на улице Московской. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка.