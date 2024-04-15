Взрыв раздался в раздевалке российской школы Mash Batash: электронная сигарета взорвалась в одной из школ Уфы

Фото: t.me/mchsrb01

Пожар произошел в школе № 110 в Уфе, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, в раздевалке загорелась одежда. Как передает Telegram-канал Mash Batash, возгорание началось после взрыва электронной сигареты. Никто из учеников не пострадал.

Сотрудники МЧС России выехали на сработку автоматической пожарной сигнализации в СОШ № 110 на ул. Красноводской в Уфе. Дознавателем МЧС России установлено, что в раздевалке на первом этаже загорелась одежда, горение потушено на площади 0,5 кв. м, — говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию, в общей сложности из школы вывели 1013 учеников и преподавателей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее прокуратура Самарской области начала проверку из-за госпитализации ученицы пятого класса одной из школ Тольятти. Ребенок попал в больницу после того, как покурил электронную сигарету. В ходе мероприятий правоохранители дадут оценку действиям надзорных органов и администрации школы.

Аналогичный случай ранее произошел в Санкт-Петербурге. Там девятиклассницу доставили в больницу имени Филатова с отравлением. Родители обнаружили школьницу утром с сигаретой в луже рвотных масс. Врачи диагностировали у нее острое отравление веществом депримирующего действия, то есть угнетающим деятельность центральной нервной системы.