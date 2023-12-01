Взрыв произошел в жилом доме в Волгоградской области Мэрия Волжского сообщила о взрыве бытового газа в жилом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Волжский Волгоградской области, сообщила в Telegram-канале мэрия. По ее данным, в результате загорелась одна из квартир.

По предварительной информации на Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры. Все службы на месте, — уточнили в мэрии.

Местный новостной портал «Волжский. Ру» написал, что как минимум один человек погиб. Также по его данным, пожар распространился на две квартиры, расположенные на пятом этаже.

До этого два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Установлено, что взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

Также в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре взорвались баллоны с химикатами. По предварительной информации, пострадал один человек, его госпитализировали в ожоговое отделение.