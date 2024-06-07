Взрыв произошел в одном из многоквартирных домов Магадана В Магадане загорелась крыша жилого дома после взрыва газового баллона

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Крыша жилого дома вспыхнула в Магадане, предварительно, это случилось в результате взрыва газового баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В МЧС подтвердили, что на крыше пятиэтажного дома на улице Карла Маркса загорелся рубероид.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади около 100 квадратных метров. Никто не пострадал.

Предварительно, пожар произошел в результате проведения строительных работ, — говорится в публикации.

Ранее взрыв газового баллона произошел на веранде кафе «Лила Пастри» на Сретенском бульваре в центре Москвы. Один человек получил травмы. Заведение открылось лишь недавно. Оно принадлежит московским рестораторам Элине и Галактиону Табидзе. На опубликованных кадрах с места происшествия виден автомобиль скорой помощи. Пострадавшей оказалась официантка заведения, она получила ожоги.

В конце мая взрыв газового баллона произошел в ресторане гостиницы «Волга Премиум» в Чебоксарах Чувашской Республики. В результате травмы получили по меньшей мере восемь человек. На опубликованных кадрах видны последствия взрыва в ресторанном зале, плитку засыпало мелкими осколками. На них также можно заметить поврежденную мебель.