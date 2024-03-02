Взрыв произошел около ЗАЭС В МАГАТЭ сообщили о взрыве неподалеку от ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС). После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем, сообщила РИА Новости пресс-служба организации.

Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовала стрельба из стрелкового оружия вблизи площадки или на ней. Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по «защите станции» от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв не было, — отметили представители агентства.

Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район. Однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

Ранее запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».

До этого гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. Речь о неоднократных атаках Вооруженных сил Украины на станцию после ее перехода под российский контроль в 2022 году. По его словам, в первую очередь необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре.