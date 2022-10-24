Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

Фото: Сергей Булкин/News.ru

На железной дороге в Брянской области вечером 24 октября сработало взрывное устройство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел между Новозыбковом и Злынкой.

Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, — написал губернатор.

Он также сообщил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути. Никто не пострадал.

В настоящее время на месте событий работают экстренные службы.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД, Росгвардии и Следственного комитета (СК) России предотвратили теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. Оперативники нашли двух вооруженных террористов, устанавливавших взрывчатку под железнодорожное полотно. По данным силовиков, во время задержания представители террористической группировки попытались обстрелять сотрудников спецслужб, после чего были ликвидированы.

Кроме того, федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса жителя Свердловской области, которого подозревали в попытке совершения диверсии на железной дороге. На кадрах видно, как мужчина признается, что к специальной военной операции России на Украине относится отрицательно, потому что она «мешает жизни».