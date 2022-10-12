Взрыв прогремел возле центрального рынка в Мелитополе Взрыв прогремел возле центрального рынка в Мелитополе, пострадавших нет

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Взрывное устройство сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв прогремел рано утром незадолго до открытия рынка. В результате осколками были посечены ставни одной из торговых точек.

На место прибыли криминалисты мелитопольской полиции и кинологи с собаками. Досматриваются все участки рынка, идет опрос свидетелей. Как заявил сотрудник полиции, предположительно речь идет о самодельном взрывном устройстве малой мощности с поражающими элементами.

Террористы такими провокациями продолжают попытки запугать население города, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обнаружив и обезвредив гранату у детской площадки. Ручная оборонительная граната была обнаружена во дворе дома № 139 по улице Александра Невского. Радиус разлета ее осколков составляет 150 метров. Боеприпас был снабжен самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, что говорит о том, что гранату заложили целенаправленно для совершения теракта.