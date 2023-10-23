Появилось видео пожара в многоэтажном доме под Волгоградом

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Сети появилось видео пожара в многоэтажном жилом доме в Волгоградской области. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал и находится в реанимации.

На кадрах видно сильное пламя в двух окнах на пятом этаже, из третьего — вырываются клубы черного дыма. Также заметно, что одна из панелей дома находится в сдвинутом положении.

На месте происшествия работают спасатели. Возгорание локализовано на площади 96 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

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