Взрыв прогремел на электроподстанции в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что взрыв прогремел на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Местные власти информацию не комментировали.

Как написал канал со ссылкой на местных жителей, после взрыва в округе пропал свет. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее стало известно о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, дроны были сбиты системами противовоздушной обороны. Некоторые СМИ писали, что целью одного из них был офис компании «Транснефть — Дружба».

Минобороны России сообщало, что в ночь на 29 сентября системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа: десять над территорией Калужской области и один — над Курской. До этого курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что украинский дрон сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в слободе Белой Беловского района, из-за чего без света остались пять населенных пунктов. Также сообщалось о попытке ВСУ атаковать Курскую область. Беспилотник был сбит недалеко от села Макаровка Курчатовского района. По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет.