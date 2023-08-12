Взрыв на лесобазе в Кизляре попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mah Gor опубликовал видео взрыва на лесобазе в Кизляре. По данным канала, взорвалась горючая смесь — во время заправки. Пламя перекинулось на рядом стоящие машины. Пострадавших нет.

Telegram-канал Baza сообщил 11 августа, что в Москве загорелся автомобиль автобазы Управления делами президента РФ. Черный BMW с правительственными номерами, полыхающий на Ленинградском проспекте, засняли на видео.

По данным канала, двигатель иномарки самовоспламенился, в результате немного сгорел и салон. Как писала Baza, автомобиль, предположительно, был закреплен за Сергеем Зубковым.

На прошлой неделе в центре Москвы загорелся Lamborghini. Владелец люксовой иномарки, внимание которого на пожар обратил очевидец, вышел из салона и достал огнетушитель, но итальянский спорткар впоследствии сгорел дотла. Полыхающее авто запечатлели на видео. Ущерб оценили примерно в 50 миллионов рублей, никто не пострадал.

В апреле автомобиль Mercedes-Benz G-класса при попытке уйти от погони полиции на трассе Красноярск — Канск задымился, сгорел на ходу и врезался в отбойник. Водитель Gelandewagen выжил в ДТП. Он был трезв, у него также были документы на внедорожник. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.