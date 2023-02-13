Взрыв на газопроводе в Ярославской области попал на видео В Мышкинском районе Ярославской области произошел взрыв на газопроводе, пострадавших нет

Фото: Соцсети

Взрыв на газопроводе произошел в Мышкинском микрорайоне Ярославской области. Момент взрыва опубликовал Telegram-канал «112».

По предварительным данным, прорыв произошел на участке газопровода Ухта — Торжок в районе Волги. Сейчас труба уже перекрыта. По информации Telegram-канала, пострадавших нет. Населенным пунктам также ничего не угрожает. На месте работают экстренные службы.

8 февраля в Новошахтинске Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод «Ресурс». Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

Днем ранее произошел пожар на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. Прокуратура начала проверку по факту возгорания на предприятии. Пострадавших не было, после тушения огня завод вернулся к работе в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино утром 10 января произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.