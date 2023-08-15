Взрыв на АЗС в Махачкале: в чем причина, кто виноват, сколько погибших

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Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

Вечером 14 августа в Махачкале произошел мощный взрыв в районе автозаправочной станции (АЗС) «Нафта-24». Количество погибших на данный момент возросло до 35 человек, 75 были доставлены в больницы с различными травмами, разбор завалов продолжается. В чем причина взрыва и какую компенсацию получат пострадавшие?

Почему произошел взрыв в Махачкале

Предположительной причиной взрыва на автозаправке в Махачкале стала машина, которая находилась в автомастерской рядом с АЗС: транспортное средство загорелось в сервисе, а затем пламя перекинулось на заправку, что и стало причиной мощного взрыва. При взрыве двух цистерн АЗС горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, которые пришли посмотреть на пожар в автосервисе. Пострадали все находившиеся в радиусе 50 метров от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по 238 статье (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Владельцем заправки оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов. Сотрудники правоохранительных органов планируют допросить мужчину. В феврале 2019 года его уже штрафовали на 4 тысячи рублей за работу без лицензии. Тогда предприниматель говорил, что арендует АЗС с 2017 года и не успел вовремя переоформить лицензию от предыдущего предпринимателя, пишет Telegram-канал BRIEF.

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться 14 августа в районе 22:00 по московскому времени. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром «Глобус», после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров.

Сколько человек пострадали при взрыве АЗС в Дагестане

Сейчас на месте взрыва в Махачкале образовалась воронка. Спасатели продолжают разбирать завалы и находить тела погибших. К ликвидации ЧП привлечены более 70 человек и 20 единиц техники. Утром 15 августа в республике ввели режим ЧС. Также в Дагестане объявлен траур по погибшим. Их количество возросло до 35 человек, 75 были доставлены в больницы с различными травмами, из них 13 — несовершеннолетние. Пострадавших эвакуировали спецбортом МЧС России. Их сопровождают медики отряда «Центроспас» МЧС и Минздрава РФ. Также к работе были привлечены специалисты из Центра экстренной психологической помощи.

По информации Telegram-канала Mash, среди погибших оказалась беременная 18-летняя девушка. На восьмом месяце беременности она приехала в Дагестан из Москвы, где жила последние два года после замужества. Погибшая хотела проведать родителей перед родами и отдохнуть, пока супруг работает в российской столице. Родительский дом находился недалеко от АЗС. Вчера вечером семья вышла на прогулку, и когда они проходили мимо заправки. случился взрыв. Девушка и ее родители скончались на месте.

Родственники погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по одному миллиону рублей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий инцидента. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

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