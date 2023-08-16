Путин признался в переживаниях из-за взрыва в Махачкале: кто погиб и выжил

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Президент России Владимир Путин заявил, что переживает за семьи погибших и пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале. Глава государства во время совещания с членами правительства отдал поручение сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после ЧП. Что известно о пострадавших и скольких погибших смогли опознать?

Почему произошел взрыв в Махачкале

Предположительной причиной взрыва на автозаправке в Махачкале стала машина, которая находилась в автомастерской рядом с АЗС: транспортное средство загорелось в сервисе, а затем пламя перекинулось на заправку. При взрыве двух цистерн горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, которые пришли посмотреть на пожар. Пострадали все, кто находился в радиусе 50 метров от места происшествия.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, причины ЧП — это жадность и алчность. Он отметил, что трагедия стала еще одним свидетельством того, что некоторые люди пытаются нарушить меры безопасности для извлечения собственной выгоды. Меликов заявил, что станция техобслуживания не может находиться в нескольких метрах от АЗС. Работы на таких объектах как минимум предусматривают сварку, что уже является пожароопасным явлением.

Первые сообщения о взрыве в Махачкале стали появляться 14 августа в районе 22:00 по московскому времени. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром «Глобус», после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сейчас вблизи автозаправочной станции в Махачкале образовался стихийный мемориал. Люди несут к нему цветы и мягкие игрушки, над которыми возвышается табличка со свечой и надписью «Скорбим».

Кто погиб при взрыве в Махачкале

Специалисты продолжают устанавливать личности погибших, 13 человек уже опознаны. По данным местных властей, неопознанными остаются еще 22 человека. По предварительным данным, жертвами взрыва стали 35 человек, еще 84 получили ранения различной степени тяжести. В госпиталях находятся 66 человек, в том числе 16 несовершеннолетних. Некоторых пациентов отправили в Москву спецбортом МЧС России.

По информации Telegram-канала Mash, среди погибших оказалась беременная 18-летняя девушка. На восьмом месяце беременности она приехала в Дагестан из Москвы, где жила последние два года после замужества. Погибшая хотела проведать родителей перед родами и отдохнуть, пока супруг работает в российской столице. Родительский дом находился недалеко от АЗС. Семья проходила мимо заправки, когда случился взрыв. Девушка и ее родители скончались на месте.

14 августа погибли двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда. Еще несколько членов его семьи находятся в больнице с травмами, один из них направлен сцецбортом в Москву. Во время происшествия родственники замминистра находились около эпицентра взрыва.

По данным Telegram-канала «112», также погибли Магомед Буттаев (возраст не указан), 20-летний Ислам Вагабов, 21-летний Гамид Амубутаев, 28-летний Тимур Конарбиев и 33-летний Норбек Реимов. Помимо этого, скончались пятилетняя девочка и десятилетний мальчик.

Какую помощь окажут родственникам погибших

Сергей Меликов заявил, что родственники погибших получат по одному миллиону рублей. По его словам, власти региона также выплатят компенсации пострадавшим.

Президент России Владимир Путин предложил Сергею Меликову взять средства из федерального бюджета после взрыва на АЗС в Махачкале. Во время телефонного разговора с российским лидером глава региона попросил поддержать население республики.

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