Взрыв и яркую вспышку зафиксировали рядом с подстанцией в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яркая вспышка и взрыв произошли в Екатеринбурге недалеко от здания электрической подстанции, сообщили ТАСС в силовых структурах. По одной из версий, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов.

По одной из версий, причиной может являться короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов, — говорится в сообщении.

По данным агентства, инцидент произошел на улице Шефской. Сотрудники силовых структур призывают местных жителей не паниковать и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее в Кудрово Ленинградской области мужчина погиб в загоревшемся автомобиле. Машина была припаркована на стоянке в районе Столичной улицы. Тело 25-летнего мужчины обнаружили в салоне после тушения пожара. По данным экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки при перегреве двигателя. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

В январе в Приморском крае в бухте Мелководная загорелся микроавтобус мужчины, планировавшего порыбачить. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание в автомобиле, возникшее после подключения портативного обогревателя. Машина полностью выгорела за несколько минут. Точные причины возгорания устанавливаются.