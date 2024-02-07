Взрыв газового баллона привел к закрытию ресторана в Петербурге Газовый баллон разгерметизировался и взорвался в ресторане в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разгерметизация газового баллона произошла в ресторане Bahroma в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по городу. При взрыве пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.

Внутри сосуда, предположительно, находилось 20 литров углекислоты. Отмечается, что после инцидента произошедшего ресторан на какое-то время закрылся. С 7 февраля он возобновит работу.

Произошла разгерметизация газового баллона объемом 20 л. Горения не было, повреждений нет. Из помещений ресторана эвакуированы на улицу два углекислотных баллона, — рассказали сотрудники заведения.

Ранее житель Кармаскалинского района Башкирии попал в больницу с сильнейшими ожогами после хлопка газа. Так, 17-летний молодой человек занес 50-литровый баллон с пропаном в помещение и подключил его к плите, затем попытался прикурить от конфорки сигарету. Баллон разгерметизировался и взорвался, начался пожар. Парня госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи больницы в Уфе.

До этого два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома, в здании были выбиты стекла и двери, но открытого возгорания удалось избежать.