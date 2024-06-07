Взрыв газового баллона на крыше пятиэтажки в Магадане попал на видео На крыше пятиэтажки в Магадане во время пожара взорвался газовый баллон

Взрыв газового баллона на крыше горящей магаданской пятиэтажки попал на видео, сообщил Telegram-канал SHOT. Сообщений о пострадавших нет, возгорание уже ликвидировано.

Возгорание рубероида произошло во время ремонтных работ в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не была нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

Взрыв газа также произошел в жилом доме в якутском городе Томмоте, в результате пострадали четыре человека. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что от взрывной волны больше всего разрушены второй и третий этажи. У двоих из пострадавших диагностировали серьезные ожоги третьей степени, за их жизни борются врачи.

До этого взрыв в жилом доме из-за газа произошел и на улице Айвазовского в Махачкале. В результате инцидента полностью разрушена как минимум одна квартира. На видео попали моменты, как люди тушат пожар в одной из квартир.