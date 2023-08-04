Взрыв газа произошел в жилом доме в Красноярском крае

Фото: МЧС РФ

Взрыв газа произошел в жилом доме в Канске Красноярского края, сообщает Telegram-канал «360». На видео с места происшествия видны разрушенные квартиры на пяти этажах.

По данным канала, пострадали три человека.

Telegram-канал Readovka уточняет, что до взрыва жильцы почувствовали запах газа. В результате взрывной волны в доме выбиты стекла, на одном из этажей начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Москве взрыв прогремел в фитнес-клубе «Зебра». Пострадал один мужчина — некоторое время он находился без сознания. Взрыв произошел в электрощитке.

Ранее в Воскресенском районе Подмосковья загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов, из-за чего было эвакуировано семь человек. Очевидцы опубликовали видеокадры, на которых виден поднимающийся вверх плотный столб дыма. По словам свидетелей, ЧП произошло на химическом предприятии.

До этого в Люберцах начался сильный пожар при проведении сварочных работ на предприятии по изготовлению резиновых шин. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Как сообщалось ранее, на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области также вспыхнул пожар. Загорелся состав, перевозивший серу. Огнем были охвачены по меньшей мере четыре вагона с опасным грузом. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Один мужчина был доставлен в ближайшую больницу.