Взрыв газа в жилом доме в Ижевске попал на видео

Фото: МЧС

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов в Ижевске, сообщается на сайте МЧС Удмуртии. Возгорание на площади в 23 квадратных метра оперативно ликвидировали, обстоятельства пожара выясняются. По данным «360», его причиной стал взрыв газа.

«360» также сообщает, что при взрыве пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогом 90% тела.

Эвакуировано 25 человек, из них восемь детей. Разрушений строительных конструкций нет, — сказано в сообщении МЧС.

Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области сообщили о происшествии в многоэтажном доме. В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил ранения. При этом подробности ЧП в ведомстве приводить не стали.

Также взрыв газа произошёл в жилом доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Хозяин квартиры был госпитализирован. Восстановление жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.