«Огненный купол»: житель Владимирской области о ЧП в воинской части Сотрудник киржачской ГАИ направлял жителей во время взрыва в воинской части

Фото: NEWS.ru

Сотрудник ГАИ Киржачского района направлял местных жителей во время ЧП в воинской части, рассказал NEWS.ru житель поселка Першино. По его словам, за небольшими взрывами последовала большая детонация, а вместе с ней огненный купол на десятки метров.

Началось это все где-то в районе трех часов. Сначала периодически были небольшие взрывы, дым поднялся. Потом произошла большая детонация. Поднялся огненный купол на несколько десятков метров, дым грибом. На этот момент сигнализация в поселке не срабатывала. Единственное, у нас на улице проживает начальник ГАИ, он ехал, у каждого останавливался, кто на улице стоял, и всем говорил, куда ехать, иначе мы так ни черта и не знали бы, — поделился собеседник.

По его словам, дачники решили уехать в Москву. Остальные же, рассказал местный житель, отправятся к родственникам или в пункты временного размещения в школах города Киржач. Последствия взрыва могут затянуться на пару дней, подчеркнул собеседник.

Ранее жительница города Юрьев-Польский Владимирской области Светлана рассказала, что от ударной волны в результате взрывов на территории воинской части повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако затем заметили, как под ногами трясется земля.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что взрывы в Киржачском районе произошли на территории местной военной части. Там отметили, что их причиной послужила детонация боеприпасов.