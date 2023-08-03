Взрыв бытового газа разрушил частный дом в российском регионе МЧС России сообщило о взрыве бытового газа в частном доме под Читой

Фото: vk.com/zabmchs

Частный дом в садоводческом товариществе «Речейки», расположенном под Читой, разрушился в результате взрыва бытового газа, пишет Chita.ru со ссылкой на управление МЧС России по Забайкальскому краю. В результате взрыва пострадали два человека — пожилая женщина и подросток.

На место происшествия были направлены расчеты специализированной пожарно-спасательной части, скорая помощь, служба газа, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС также подчеркнули, что пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. На место взрыва выехал заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае произошел взрыв газовой колонки в палаточном лагере, расположенном в городе-курорте Яровом. В результате инцидента пострадала семья из Кемеровской области, в том числе трое детей. Предполагается, что взрыв прогремел в процессе приготовления еды. В настоящее время следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего, пострадавшие были доставлены в больницу Славгорода с ожогами.