Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в подмосковном поселке Измайлово, передает ГУ МЧС по Московской области. Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в районе 18:00 по московскому времени 16 октября. Возгорания не последовало, пострадавших нет.

По прибытии на место первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в квартире на пятом этаже выбито остекленение трех окон. Возгорания не последовало. Разрушений межкомнатных и несущих перегородок нет. Проведена эвакуация жильцов. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий привлекались 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники.

При взрыве куски балкона рухнули на ближайшую детскую площадку, добавляет РЕН ТВ. По данным телеканала, из дома было эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

8 октября при взрыве в квартире на северо-западе Москвы в Тепличном переулке пострадала женщина. Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажки. Предположительно, причиной стал бытовой газ. В результате в квартире частично обрушились стены.

6 июля газовый баллон взорвался на территории BДНХ в Москве. В результате ЧП травмы получили двое рабочих.