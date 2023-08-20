Взрыв был сильный: очевидец рассказал о падении БПЛА на вокзал в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске, после чего раздался громкий взрыв, рассказал очевидец в разговоре с телеканалом РЕН ТВ. По его словам, вскоре после этого задымила крыша.

Это было где-от минут десять четвертого. Мы стояли и мопед пролетел: упал на вокзал. И взрыв такой сильный был. Очень громко было. Крыша дымила с правой стороны вокзала. Людей вывели из здания. Приехали пожарные составы и вот тушат сейчас, — заявил очевидец.

Ранее было опубликовано видео пожара на железнодорожном вокзале в Курске, который произошел в результате падения БПЛА. Судя по кадрам, возгорание на данный момент незначительное. Тем не менее от здания в нескольких местах поднимается дым.

Известно, что пять человек получили ранения. В настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.