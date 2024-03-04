Взрыв беспилотника в Петербурге признали терактом «Фонтанка»: возбуждено уголовное дело о теракте после падения БПЛА в Петербурге

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

После предположительного взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористической деятельности, сообщает «Фонтанка». В результате предположительной атаки дрона пострадал жилой дом. По данным издания, материалы дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Утром в субботу, 2 марта, сообщалось, что в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Ряд Telegram-каналов сообщал, что инцидент сопровождался громким взрывом, а до этого в небе был слышен звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Шесть человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. Позже количество пострадавших от предположительной атаки беспилотника в Петербурге увеличилось до восьми человек.

Кроме того, сотрудники ГИБДД и районная администрация начали фиксировать вместе с собственниками повреждения машин на месте происшествия. Губернатор города Александр Беглов заявил, что пострадавшим будет выплачена компенсация.