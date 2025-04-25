Взрыв автомобиля в Балашихе мог произойти из-за самодельной бомбы Baza: причиной взрыва машины в Балашихе стала самодельная бомба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной взрыва припаркованного автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе Московской области могла стать детонация самодельного взрывного устройства, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, бомба была начинена поражающими элементами. Она сработала, когда мимо машины проходил мужчина, сказано в публикации.

При этом Telegram-канал «112» утверждает, что автомобиль взорвался из-за газобалонного оборудования. Также не исключено, что в машине была неисправна электрика. По данным источника, автомобиль сперва загорелся, а уже после произошел взрыв. Прибывшие на вызов спасатели потушили пламя, на месте работают экстренные службы.

Взрыв в Балашихе прогремел днем 25 апреля. Трагедия произошла во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. По предварительной информации, в результате погиб один человек. Взрывной волной его тело отбросило к подъезду жилого дома.

В Сети также появился видеоролик с места происшествия, снятый очевидцами. В нем можно заметить, что после взрыва автомобиль охватило пламя, над ним поднялся густой столб черного дыма. На асфальте рядом с транспортным средством видны обломки. Кроме того, была повреждена другая машина, припаркованная неподалеку.