Взрыв атаковавшего базу в Новороссийске безэкипажного катера попал на видео

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео момента взрыва беспилотного безэкипажного катера, попытавшегося атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. На кадрах можно увидеть мощный взрыв, после чего в небо поднялось большое серое облако.

По информации SHOT, взрыв произошел около 05:10. Звук был слышен в нескольких районах города и разбудил местных жителей. Из-за взрыва на многих автомобилях сработала сигнализация.

Утром несколько Telegram-каналов сообщили о взрывах на Черном море в акватории Новороссийска и деревни Мысхако. На опубликованных видео были слышны очереди выстрелов. По сообщениям каналов, Черноморский флот РФ отразил очередную атаку морских беспилотников у Новороссийска.

Позднее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы успешно отразили атаку двух надводных БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 1 августа ВСУ также попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В Минобороны РФ уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.