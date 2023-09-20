В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение

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Повторное обрушение произошло в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, где взорвался газ, сообщает ТАСС. На месте происшествия работали спасатели, которые оказались под завалами.

В настоящее время принимаются меры по спасению оказавшихся под завалами спасателей.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Октябрьская прогремел утром 20 сентября. Обрушились третий и четвертый этажи. По данным Telegram-канала «112», жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился на третьем этаже.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, полностью обрушились три этажа. Повреждения получили по меньшей мере 10 квартир, фиксируется сильное задымление.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

В экстренных службах при этом сообщили, что число погибших увеличилось до трех. Спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины. Также известно, что эвакуированных граждан доставили в пункты временного размещения.