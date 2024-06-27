Взорвавший рядом с детьми гранату участник СВО приговорен к «условке» Военного из Казани приговорили к условному сроку за подрыв гранаты около детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К трем годам условно приговорили военного из Казани за подрыв имитационной гранаты у лавочки во дворе жилого дома, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приговор Казанского гарнизонного военного суда. Ранее мужчина был судим за разбой, похищение документов, мошенничество, попытку кражи, управление авто в пьяном виде и грабеж. В этот раз он оказался на скамье подсудимых по статье «Хулиганство».

Происшествие случилось в сентябре 2023 года. Выпивший участник СВО решил развлечь детей и предложил одному из них достать чеку из гранаты. Мальчик отказался, и тогда мужчина сделал это сам. В полицию обратилась женщина, которая находилась рядом со своим ребенком. На суде она заявила, что они получили психологическую травму. СМИ отмечает, что гранату мужчина купил в магазине «Оружейный дом» и организовал доставку с помощью таксиста.

Мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала признаки психических и поведенческих расстройств. Кроме того, суд исключил отягчающее обстоятельство — совершение преступления в период мобилизации.

Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Сакского района полуострова. За государственную измену его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он снимал работу комплекса противовоздушной обороны и передавал записи украинским спецслужбам.