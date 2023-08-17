Взорвавшаяся на заправке в Махачкале селитра хранилась на открытой площадке

Фото: МЧС РФ

Селитра, которая взорвалась у заправки в Махачкале, хранилась на открытой площадке, сообщает Telegram-канал «112». Как отмечается, к взрывоопасному веществу имелся свободный доступ, а владельцы о безопасности товара не особо заботились.

По словам местных жителей, Эльдар Насрулаев не особо заботился о безопасности своего товара. Мешки с селитрой находились не в закрытом складе, а прямо за дырявым забором на территории автосервиса. С таким хранением взрыв был делом времени, — говорится в сообщении.

Как отмечается, возгорание автомобиля на станции технического обслуживания привело к прямому контакту огня с селитрой и, как следствие, взрыву. По данным канала, такова одна из основных версий произошедшего.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис.

Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тело годовалого ребенка. По последним данным, жертвами инцидента стали не менее 35 человек.